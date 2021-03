Premier League : Le grand Arsenal et Manchester City, même combat

Pep Guardiola avait le sourire ce mardi, au terme d'une rencontre remportée avec sérieux par ses Skyblues face aux Wolves (4-1). Fort de ce vingt-et-unième succès consécutif, toutes compétitions confondues, Manchester City poursuit son parcours de santé et caracole en tête de la Premier League avec quinze points d'avance sur Manchester United, son premier poursuivant.



Face à Wolverhampton, les Cityzens en ont par ailleurs profité pour égaler la performance réalisée plus de vingt ans auparavant par Arsenal, alors en pleine bourre. Comme les Gunners lors de la saison 1998-1999, Manchester City vient donc d'enchaîner dix-neuf matchs de rang sans avoir jamais été mené au score. Une véritable performance qui illustre un peu plus la large domination du club en Premier League.

Derrière, la régularité fait défaut

A ce rythme, Man City semble plus que jamais promis au titre national. Car derrière, la régularité n'est pas le maitre mot puisque son dauphin, Man United, reste sur trois nuls et une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs, tandis que Leicester (3e) et West Ham (4e), ont chuté lors de la dernière journée. De quoi offrir un boulevard vers le sacre à Pep Guardiola et ses hommes.