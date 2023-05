Premier League : Le dossier Pochettino en passe de s'accélérer ?

Mauricio Pochettino semble de plus en plus proche d'être nommé du côté de Chelsea. Le coach argentin, libre depuis sa fin d'aventure au Paris Saint-Germain l'été dernier, devrait bien être le futur entraîneur des Blues. Tandis que les dirigeants de Chelsea continuent leurs recherches pour trouver la perle rare et entamer un nouveau cycle après une saison complètement galère, il semblerait que leur choix s'arrête sur Pochettino. D'après les informations de Fabrizio Romano, les discussions vont se poursuivre cette semaine avec l'Argentin.

Pochettino en approche à Chelsea ?

Après avoir enregistré quatre coachs cette saison, avec Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor et Franck Lampard, Chelsea veut entamer une nouvelle aventure la saison prochaine avec un entraîneur prêt à redorer le blason des Blues. Et Pochettino devrait donc être l'heureux élu. Le coach de 51 ans avait déjà été sondé lors du limogeage de Thomas Tuchel en septembre 2022, mais c'était Graham Potter qui avait été choisi. Finalement, l'ancien coach du PSG devrait bien revenir en Premier League, lui qui a été l'entraîneur de Tottenham, menant les Spurs jusqu'en finale de Ligue des Champions.