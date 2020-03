Premier League : Le derby de Manchester pour United

Anthony Martial marque des buts importants cette saison. Depuis la blessure de Marcus Rashford, les Red Devils ont souvent pu se reposer sur les inspirations de l'ancien monégasque. Illustration encore ce dimanche pour le compte de la 29e journée de Premier League. Les Red Devils ont pourtant souffert face au pressing citizien. MaisManchester City commençait alors à reculer. D'autant que les locaux pouvaient aussi compter sur un Wan-Bissaka et un Shaw très impliqués et adeptes du dépassement de fonction.Martial ouvrait le score à la demi-heure de jeu. Sur un coup-franc à trente mètres, Fernandes envoyait un petit ballon piqué à destination du Français. Ce dernier réalisait le geste parfait pour produire une volée rasante.City revenait en seconde période avec de meilleures intentions. Aguero croyait même égaliser du droit après avoir été lancé par Sterling. Mais l'Argentin était hors-jeu.Pep Guardiola réagissait en faisant entrer Mahrez et Jesus pour tenter de changer le cours du jeu. D'autant que Manchester United reculait, opérant en contre et perdant le cuir rapidement. À 20 minutes du terme, Sterling ratait une véritable offrande d'un Mahrez dynamiteur de la défense locale.. Mais avec le soutien d'Old Trafford, Manchester United a tenu. En fin de rencontre, c'est McTominay qui marquait le second but mancunien d'une frappe lointaine sur une relance ratée d'Ederson. 2-0, score final. United remporte les deux derbies cette saison. Une première depuis dix ans. Première défaite d'ailleurs pour Guardiola à Old Trafford en Premier League.