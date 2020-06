Raheem Sterling suit le mouvement. Au cœur du débat George Floyd qui secoue l'Amérique et le monde entier, le joueur de Manchester City (25 ans) a donné son point de vue sur la lutte contre le racisme au micro de la BBC. Il dénonce un manque de représentation des minorités au sein des instances anglaises et sur les bancs de Premier League.



« Il y a environ 500 joueurs en Premier League, et un tiers d'entre eux sont noirs. Nous sommes loin de cette représentativité au niveau des instances et des staffs », s'est indigné l'international anglais.



L'attaquant milite pour que les chances soient égales « non seulement pour les entraîneurs noirs, mais aussi pour les différentes ethnies » avant de donner un exemple très fort des problèmes actuels. Une référence aux Anglais Steven Gerrard et Frank Lampard, mieux lotis au lancement de leur carrière d’entraîneur. « Les coaches que vous voyez autour du foot : vous avez les Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell et Ashley Cole. Ils ont tous suivi leur formation d'entraîneur, et les deux qui n'ont pas eu les bonnes opportunités sont les deux anciens joueurs noirs. »



Gerrard entraîne actuellement les Glasgow Rangers (2e en Écosse), et Frank Lampard coache Chelsea. Sol Campbell est à la tête de Southend United (D3 anglais) et Cole entraînait récemment les u15 de Chelsea. Sterling a finalement conclu en disant : « Une fois que nous verrons ces chiffres de représentation changer, c'est alors que je serai heureux et que les gens le seront aussi. »