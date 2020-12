Il fallait au moins cela pour que Manchester United s'en sorte. Comme lors de la dernière journée face à Southampton, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont attendu d'être menés pour revenir au score et l'emporter en fin de rencontre (1-3). Si Edinson Cavani avait endossé le costume du héros il y a une semaine face au Saints, c'est cette fois Paul Pogba qui a mis le bleu de chauffe pour lancer la remontée de son équipe.



Pour West Ham, tout avait bien commencé avec une première période intéressante, ponctuée de quatre fois plus de tirs que United (pour le même nombre de frappes cadrées, 2). Résultat, une ouverture du score signée Tomas Soucek (38e), et un avantage conservé au-delà de l'heure de jeu. Moment choisi par Paul Pogba pour retrouver le chemin des filets et ainsi marquer son tout premier but de la saison (1-1, 65e).

Martial blessé



Trois minutes plus tôt, c'est un Anthony Martial une fois encore muet qui sortait sur blessure, victime d'une douleur à la cuisse (62e). Pas de quoi perturber des Red Devils suffisamment offensifs pour doubler la mise grâce à Mason Greenwood, trois minutes seulement après l'égalisation de La Pioche (1-2, 68e). Dès lors, plus rien ne pouvait arrêter la machine mancunienne, et Marcus Rashford s'offrait le troisième et dernier but de son équipe, lui qui avait remplacé Edinson Cavani à la pause (1-3, 78e).



Grâce à ce succès, Manchester United remonte au classement provisoire et repasse devant son ennemi "cityzen" (4e). Les hommes de Solskjer viennent de signer un quatrième succès de rang en championnat. West Ham est 7e, à deux unités des Red Devils.