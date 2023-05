Premier League : Le conseil virulent de Lampard à sa direction en vue du choix du prochain coach

Le retour de Frank Lampard à Chelsea est en train de virer au cauchemar. Le technicien anglais, de retour en vue de jouer les pompiers de service pour la fin de saison des Blues, n'a toujours pas gagné le moindre match en cinq rencontres. Avec cinq défaites en autant de matchs, l'ancien milieu de terrain, qui est une véritable légende du club londonien, n'y arrive et a concédé neuf buts pour un seul marqué. Très touché, Lampard savait dans tous les cas qu'il ne resterait pas la saison prochaine. C'est pourquoi le coach des Blues a pris la parole ce mardi en conférence de presse afin de donner un conseil à ses dirigeants concernant le choix du futur coach. Assurant que ces derniers doivent prendre leur temps, Lampard a eu des mots très forts et cela pourrait bien ne pas passer inaperçu.

"Chelsea doit prendre absolument son temps"

L'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à égratigner les anciens dirigeants de Chelsea, parlant du nombre d'entraîneurs qu'il a eu et surtout des titres qu'il n'a pas eus. "Chelsea doit prendre absolument son temps pour trouver le bon manager. J’ai toujours fait partie de l’équipe de Chelsea qui changeait régulièrement d’entraîneur. Avec le recul, il est facile de dire que j’ai eu beaucoup de succès. J’ai gagné trois titres, mais j’aurais dû en gagner cinq ou six. C’est mon sentiment. Nous aurions pu gagner plus de titres si nous avions été plus cohérents et si nous avions pu travailler dans une seule direction. Et je pense que c’est ce que nous aurions dû faire", a confié Lampard, s'appuyant sur son passé de joueur pour adresser un sage-conseil à Todd Boehly et aux nouveaux dirigeants. Pour rappel, le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance depuis quelques jours.