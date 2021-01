Chelsea n’a pas exploité son temps fort



Chelsea a tremblé vers la fin

Thomas Tuchel démarre son aventure en Premier League par un match nul (0-0). Ce mercredi, et seulement 24 heures après avoir été intronisé à la place de Frank Lampard comme manager de Chelsea,Cependant, sa formation a affiché quelques prémices d’un redressement.Le technicien a décidé d’opérer des choix forts pour son premier onze de départ. Exit Mason Mount et Olivier Giroud, il a décidé de miser sur Mateo Kovacic et Olivier GiroudAu vu du taux de possession que les Blues ont eu (78%), force est de constater que cette tâche a été remplie.Mais, avoir le cuir n’est pas synonyme de succès.Les occasions dignes de ce nom se sont même faites assez rares. En première période, seul Hakim Ziyech est parvenu à faire parcourir un frisson dans le camp des Wolves (20e). Et en seconde, les tentatives de Giroud (57e) et de Ben Chilwell (61e) ont manqué de conviction pour faire mal. Celui qui s’est rapproché le plus de l’ouverture du score c’est Kovacic, sur une frappe enroulée à la 83e, passée à quelques centimètres de la lucarne.Les Blues ont donc manqué le coche offensivement dans cette partie. La chance qu’ils ont eue c’est que les Wolves n’ont pas été plus performants dans ce domaine.et qui a échoué sur la transversale (71e).Au final, les deux équipes se sont donc quittées sur un score nul et vierge. Ce n’est pas le départ idéal pour Tuchel dans sa nouvelle demeure,Dès dimanche prochain, face à un Burnley qui vient d’enchainer deux succès de rang, lui et ses hommes retrouvent Stamford Bridge pour une rencontre qui sera à gagner à tout prix.