Erling Haaland fera ses débuts en Premier League anglaise lors d'un match en déplacement à West Ham, alors que Manchester City commencera à défendre son titre. Le calendrier de la saison 2022-23 de la ligue a été publié jeudi, avec Liverpool - l'équipe dont on s'attend généralement à ce qu'elle se batte à nouveau pour le titre avec City - commençant en déplacement chez le promu Fulham. City jouera son premier match un jour plus tard.

Haaland bientôt sous le maillot de City

La première rencontre entre City et Liverpool est prévue pour la mi-octobre à Anfield, deux semaines après la réception de Manchester United par City. Haaland est la principale recrue de la ligue depuis le début de l'intersaison, en provenance du Borussia Dortmund. Le premier match à domicile de l'attaquant de 21 ans pour City devrait avoir lieu à domicile contre Bournemouth au deuxième tour.



Nottingham Forest a été promu via les barrages du Championship et son premier match en championnat depuis 1999 aura lieu à Newcastle. Le match d'ouverture de la saison, le 5 août, verra Arsenal se rendre à Crystal Palace. Le championnat fera une pause après le week-end du 12-13 novembre jusqu'au 26 décembre en raison de la Coupe du monde.