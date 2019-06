Premier League: Le calendrier 2019-2020 dévoilé

Le calendrier officiel de la saison 2019-2020 de Premier League a été publié ce jeudi. La première journée du prochain exercice se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 août et offrira notamment un choc savoureux entre Manchester United et Chelsea (dimanche à 17h30). Manchester City, champion en titre, se déplacera à West Ham samedi (13h30). C'est à Liverpool, dauphin historique des Citizens cette saison et vainqueur de la Ligue des champions, que reviendra l'honneur de donner le coup d'envoi du championnat anglais à Anfield face au promu Norwich City (vendredi à 21h).

Arsenal débutera hors de ses bases face à Newcastle le dimanche à 15h. La première affiche entre les Reds et les Skyblues aura lieu le week-end du 9 novembre. Quant au match retour, il est prévu pour le 4 avril 2020, à l'Etihad Stadium.