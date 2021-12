Premier League : Le Boxing Day maintenu malgré la vague de Covid-19

Finalement, le Boxing Day devrait bien avoir lieu en Premier League. Alors que la vague de Covid-19 prend une ampleur importante en Grande-Bretagne, les 20 clubs du Championnat d'Angleterre se sont réunis ce lundi afin de discuter d'une possible annulation des rencontres. Programmées du 26 décembre au 3 janvier prochain, les 19ème, 20ème et 21ème journée de Premier League devraient se disputer. The Athletic informe qu'une grande majorité des clubs souhaitent continuer à jouer. Précision d'importance, certaines équipes, dont Liverpool et Arsenal, ont affiché leur désaccord selon le média.

L'arrêt complet de la saison a été abordé

BREAKING | The majority of Premier League clubs want to continue playing throughout the festive period despite a spate of recent postponements due to COVID-19 outbreaks.

More from @AdamCrafton_ & @dansheldonsport https://t.co/7vVi1uW5ry



— The Athletic UK (@TheAthleticUK) December 20, 2021





Ces 10 derniers jours, les cas de Covid-19 se sont multipliés chez les joueurs - 42 la semaine dernière - alors que 6 matchs sur 10 ont été reportés ce week-end en Premier League. La propagation du variant Omicron n'a visiblement pas été un argument faveur afin de favoriser un report du Boxing Day. The Athletic explique qu'une option a été discutée, à savoir l'arrêt complet de la saison - aucun club n'ayant plaidé en faveur d'une telle décision. Si aucun vote ne s'est déroulé, la Premier League est à l'écoute des opinions des clubs. "La santé et le bien-être de toutes les personnes concernées restent sa priorité", précise la source.

Du côté de la BBC, on note que les clubs devront disputer des matchs à condition de disposer de 13 joueurs de champ ainsi que d'un gardien de but. La période du Boxing Day est très importante sur le plan économique du point de vue du marketing ou des audiences à la télévision, notamment. Les entraîneurs, eux, ont ces derniers jours, affiché un certain scepticisme. Le coach de Liverpool, Jürgen Klopp par exemple : "Peut-on continuer à jouer ? Oui. Peut-on le faire avec des jeunes et des joueurs issus du centre de formation ? Oui. Peut-on jouer tous les trois jours ? Non. Avec des effectifs réduits, c'est impossible. Il y a de toute évidence des choses dont nous devons parler", avait-il expliqué ce week-end.