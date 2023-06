Premier League : le board de Chelsea reconnaît des erreurs

12e du dernier exercice de Premier League, Chelsea a connu l’une des pires saisons de son histoire récente. Non qualifié pour l’une des Coupes d’Europe, la première année de Todd Boehly à la tête des Blues ne restera pas dans les annales. Fortement critiqué par les supporters en raison de sa politique de transferts massive, l’homme d’affaires américain a entamé un début de mea culpa à travers un communiqué paru sur le site du club.

"Notre promesse était de rendre nos fans fiers. Nous restons totalement engagés dans ce projet à long terme de notre club, et dans la réalisation de la promesse que nous vous avons faite. (…) De toute évidence, pour notre équipe masculine, la saison a été décevante et il y a beaucoup de choses que nous pouvons et que nous ferons mieux. Tout au long de ces périodes difficiles, nos fans ont soutenu nos joueurs et notre équipe à travers le pays et l’Europe avec une fidélité sans faille. Nous ne pourrions être plus reconnaissants pour votre incroyable soutien."