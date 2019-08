Premier League, le "Big Six" passé au crible

Manchester City

Good news: Pep Guardiola a obtenu ce qu'il voulait, un milieu de terrain défensif pour préparer l'après-Fernandinho. Il a misé 70 millions d'euros sur Rodri (Atlético), qui aura un rôle à la Sergio Busquets au Barça. Sinon, à un poste assez sinistré en Europe, Man City a chipé Joao Cancelo à la Juve en échange de Danilo.

Bad news: Leroy Sané s'est gravement blessé, trop tard pour lui trouver un remplaçant. Guardiola joue souvent avec quatre milieux offensifs, il lui en reste six à disposition: David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Mahrez, Sterling et le jeune Foden, qui a une belle carte à jouer cette saison.

Verdict: Après avoir amassé 198 points en deux saisons, Man City reste le favori à sa propre succession. Pour peu que les blessures et les cadences infernales de la Premier League épargnent les Skyblues.

Liverpool

Good news: Le onze titulaire est le même que la saison passée, ce qui est bon signe. Jurgen Klopp n'a pas souhaité recruter, officiellement par manque de moyens, ce qu'on n'est pas obligé de croire. Alex Oxlade-Chamberlain, remis sa blessure, peut être considéré comme le seul renfort des Reds.

Bad news: Le jeu de Liverpool est exigeant physiquement, et un peu de sang frais n'aurait pas fait de mal. Derrière le trio Salah-Mané-Firmino, Origi et Shaqiri sont bien seuls.

Verdict: Liverpool aura bien du mal à faire mieux que l'an passé (97 points). Pour ramener ce titre qu'Anfield attend depuis trente ans, il faudra sans doute espérer un essoufflement de Man City.

Chelsea

Good news: A part le retour de Frank Lampard, et le départ d'un Maurizio Sarri qui n'a pas réussi à convaincre tout le monde à Londres, les raisons de se réjouir sont rares pour les Blues, interdits de recrutement. Deux renforts tout de même, en retour de prêt: Christian Pulisic, l'ancien de Dortmund, et Mason Mount, couvé par Lampard à Derby County la saison passée.

Bad news: Chelsea a perdu son meilleur joueur de la décennie, Eden Hazard, ainsi que David Luiz et Gonzalo Higuain. Callum Hudson-Odoi manquera tout le début de saison (tendon d'Achille). L'effectif s'est clairement appauvri.

Verdict: Il paraît impossible à Lampard de faire mieux que Sarri l'an passé (3e). Maintenir les Blues dans le Top 4 serait déjà un bel exploit pour le jeune manager.

Tottenham

Good news: Les Spurs ont (enfin !) sorti le chéquier pour recruter. Tanguy Ndombele va dynamiser l'entrejeu, Giovani Lo Celso apporter sa touche technique. Ryan Sessegnon était l'espoir sur qui il fallait mettre la main cet été. Et mine de rien, les cadres, comme Harry Kane et Christian Eriksen, sont restés.

Bad news: Tottenham était tout proche de s'offrir Paulo Dybala ou Philippe Coutinho, qui auraient pu donner encore plus d'allure à l'attaque des Londoniens. Au poste d'arrière droit, le départ de Kieran Trippier n'a pas été compensé.

Verdict: Derrière Man City et Liverpool, le finaliste de la dernière Ligue des champions est sans doute celui qui donne le plus de garanties. Les Spurs ont une bonne tête de troisièmes, et pourraient même viser plus haut.

Arsenal

Good news: Les Gunners ont raflé la mise dans le dossier Nicolas Pépé, qui pourrait former un trio explosif avec la paire Lacazette-Aubameyang. Après avoir longtemps fait patienter leurs supporters, les Canonniers ont recruté in extremis deux défenseurs, le latéral gauche Kieran Tierney (Celtic) et David Luiz, chipé au voisin Chelsea.

Bad news: David Luiz est-il le défenseur idéal pour stabiliser une arrière-garde en grande souffrance ces dernières saisons, et qui a permis son patron Laurent Koscielny ? Il est permis d'en douter.

Verdict: Pour la deuxième saison de l'ère Unai Emery, la question est de savoir si les Gunners auront gommé leurs défauts, en défense, et sur les matches à l'extérieur. Si oui, un Top 4, synonyme de retour en C1, est largement envisageable.

Manchester United

Good news: Les Red Devils ont mis le paquet sur deux défenseurs, Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka, qui restent chacun sur une excellente saison en Premier League. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent à peu près là.

Bad news: Pas de Christian Eriksen, de Sergej Milinkovic-Savic ou de Paulo Dybala pour apporter une plus-value au milieu de terrain ou en attaque. Romelu Lukaku est parti à l'Inter Milan sans avoir été remplacé.

Verdict: La tête d'Ed Woodward, le directeur sportif, est réclamée après ce mercato insuffisant. Après un début de mandat idyllique, Ole Gunnar Solksjaer a vu son équipe tourner au ralenti en fin de saison dernière, ce qui n'invite pas à l'optimisme. Tout pourrait dépendre de Paul Pogba, parti pour rester contre son gré, maintenant que Man Utd ne peut plus recruter son éventuel remplaçant.