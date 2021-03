Premier League : Lacazette rattrape Arsenal

Incroyable scénario dimanche entre West Ham et Arsenal. Dans un premier temps, les Gunners ont rapidement paru sombrer chez les Hammers, en se voyant menés 3-0 dès la demi-heure de jeu après trois buts en 17 minutes de Lingard (15eme), Jarrod Bowen (17eme) et Tomas Soucek (32eme), qui deviendra ensuite héros malheureux en marquant contre son camp au duel avec Alexandre Lacazette (3-1, 38eme). Craig Dawson a imité son coéquipier en seconde période (3-2, 62eme), après avoir déjà trompé son propre gardien la semaine dernière. Et finalement l'avant-centre français des Gunners a bel et bien marqué, pour ramener Arsenal à 3-3 (82eme). Son onzième but de la saison, ce qui lui en fait déjà un de plus que la saison dernière.



"On avait la pression, on savait que c'était un gros match, résume l'ancien Lyonnais, pas forcément satisfait (pour Sky Sports). On doit beaucoup travailler afin d'être prêts pour la fin de saison, ce type de match est vraiment compliqué et on doit beaucoup bosser... Mais on savait que même après notre mauvaise première période, on pouvait revenir et marquer encore."



C'est une petite habitude cette saison en Premier League, puisque c'est déjà le troisième match qui passe ainsi de 3-0 à 3-3, après West Brom - Chelsea et Tottenham - West Ham (c'est la première fois depuis dix ans qu'un championnat d'Angleterre cumule trois matchs de ce type). Chacun son tour, et les joueurs de David Moyes deviennent donc les arroseurs arrosés, échouant pour la première fois depuis 1998 à gagner après avoir compté trois buts d'avance... Si Arsenal continue de se maintenir en milieu de tableau, c'est forcément un accroc pour West Ham, qui pouvait revenir à hauteur de Chelsea à la quatrième place en cas de victoire. Au lieu de quoi, le club de l'est de Londres n'a pris qu'un point en deux rencontres.