Dominés en termes de possession, les Hammers n'ont pas pour autant joué les victimes expiatoires à l'Emirates, ce samedi. Dès la 2e minute, Bowen interceptait un ballon de Xhaka et s’offrait une belle tentative du gauche. Leno devait s'employer pour dévier le cuir sur son montant. Un avertissement sans frais pour des Gunners qui tiraient à blanc 20 minutes plus tard. Suite à un corner de Ceballos, Pépé transmettait à Aubameyang qui voyait son centre repris par la tête de Sokratis.Mais rien n'était marqué avant le repos. Malhabiles, les locaux n'ont guère su faire fructifier leur moyenne de possession.Les Hammers continuaient à se montrer dangereux dans le second acte. Une déviation d'Haller permettait à Antonio de tester les réflexes de Bernd Leno (56e). À à 5 unités de la 5ème place avant cette rencontre, les hommes d'Arteta devaient impérativement gagner pour se relancer dans la course aux places européennes. Conscients de cet enjeu, ils se ruaient à l'attaque.L'ancien lyonnais, entré à l'heure de jeu à la place de Nketiah, profitait d'une remise pleine de sang froid d'Özil pour reprendre de près d'une volée plat du pied.