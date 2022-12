Premier League : La mise en garde d'Unai Emery à Emiliano Martinez

Après son titre de champion du monde, le gardien d'Aston Villa Emiliano Martinez est de retour à Birmingham pour poursuivre le championnat de Premier League. Durant le Mondial, le portier argentin a plus fait parler de lui à propos de son comportement et ses nombreux chambrages plutôt que par son niveau. Pourtant, il a réalisé une belle compétition et a même remporté le titre de meilleur gardien, notamment grâce à ses performances lors des séances de tirs au but contre les Pays-Bas et la France. S'il avait déjà mis en garde le gardien argentin il y a une dizaine de jours concernant son comportement, Unai Emery, le coach d'Aston Villa, a tenu à en remettre une couche en conférence de presse.

Il souhaite que son gardien soit impliqué au maximum pour son club. "Il va être disponible physiquement et, mentalement, nous allons vérifier, a lancé le technicien espagnol face à la presse britannique. J'espère qu'il sera à 100% concentré sur Aston Villa. Il doit à nouveau s'adapter rapidement à notre travail. Bravo à lui et maintenant nous pensons à ce qui va venir avec Aston Villa. Nous sommes fiers de lui. Chaque supporter d'Aston Villa doit être fier de lui. Nous avons dans notre équipe et dans notre effectif un vainqueur d'une Coupe du Monde, et il le mérite. Il pousse ses coéquipiers à l’entraînement tous les jours. Quand il reviendra, nous devons essayer de le réintroduire dans notre quotidien et être positif pour utiliser son énergie et essayer d'utiliser sa mentalité (de gagnant) pour nous aider."