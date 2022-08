Cela faisait plus de deux ans que les joueurs de Premier League posaient rituellement le genou à terre avant chaque coup d'envoi de rencontre de championnat, façon pour eux d'apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Ce ne sera plus le cas cette année, suite à la décision des capitaines des vingt équipes engagées de ne plus effectuer systématiquement ce geste. Il continuera en revanche à être fait à des dates bien précises.



L'idée première est de ne pas entrer dans une sorte de banalisation de ce geste fort, qui a fini par perdre de son impact au fil des semaines et des rencontres. La Ligue anglaise a confirmé tout cela au travers d'un communiqué. "Les capitaines des clubs de Premier League ont redit leur engagement à lutter contre le racisme et toutes formes discrimination. Les joueurs ont décidé de cibler des moments spécifiques de la saison pour mettre le genou à terre, cela afin d'amplifier le message selon lequel le racisme n'a pas sa place dans le football et la société en général."

Sept dates

Il y aura donc sept dates prévues cette saison, durant lesquelles les joueurs de Premier League mettront genou à terre. Celles-ci sont connues. Il s'agira des premières et dernières journées de championnat, des finales de League Cup et de FA Cup, du Boxing Day, mais aussi lors de deux journées en octobre et mars prochains.