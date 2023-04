Premier League : Klopp va raccourcir les vacances de ses joueurs

Pour la première fois depuis son arrivée en 2015, le Liverpool de Jürgen Klopp a connu une année sans. Minés par le départ de Sadio Mané, les Reds n’ont pas réussi à retrouver leur impressionnante régularité. Éliminés de toutes les compétitions, les coéquipiers de Mohamed Salah ne pointent qu’à la 7ème place de Premier League et ne devraient pas disputer la prochaine Ligue des Champions. Des résultats loin de convaincre l’entraîneur allemand. En conférence de presse, ce dernier s’est montré clair en vue de la prochaine saison : « Cette année doit être différente. Nous devons mettre de l'intensité, et nous devons préparer cela pendant la pré-saison. C'est pourquoi je veux qu'ils se retrouvent à l'entraînement le plus rapidement possible, en respectant tout de même leur besoin de vacances. »

« La prochaine saison est au-dessus de tout »

Par conséquent, les joueurs de Liverpool ne devraient bénéficier que d’un peu plus de deux semaines de vacances. Selon les informations du Daily Mail, les joueurs retrouveront le camp d’entraînement le 11 juillet, alors que les matchs internationaux se terminent aux alentours du 20 juin : « je veux qu'ils partent en vacances le plus longtemps possible mais pour l'année prochaine, nous devons nous assurer d'être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête ».