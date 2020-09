Premier League : Kai Havertz nouvelle recrue de Chelsea

80 millions d’euros hors bonus

Un nouveau talent à Chelsea, qui réalise un mercato très actif

Je suis très heureux et fier d’être ici. Pour moi, c’est un rêve devenu réalité de jouer dans un grand club comme Chelsea et j’ai hâte de rencontrer tous les joueurs et les entraîneurs. Oui, je suis très heureux d’être ici!", a-t-il indiqué.



Chelsea a officialisé sa sixième recrue dans ce mercato, pour la saison 2020-2021. Le jeune milieu offensif Kai Havertz, en provenance du Bayer Leverkusen, s'est engagé en faveur des Blues de Frank Lampard pour"Kai est l’un des meilleurs joueurs de son âge dans le football mondial, donc nous sommes très heureux que son avenir se trouve à Chelsea., a expliqué Marina Granovskaia, la directrice générale du club, qui a un rôle plus qu' important dans le mercato de Chelsea.Jusqu'ici, Chelsea a montré une grande activité sur le marché, avec les arrivées deLe joueur n'a pas caché sa joie pour cette nouvelle aventure à venir en Premier League, après plus de 4 ans passés en Bundesliga.