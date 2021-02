Depuis plus de deux semaines, Tottenham n'est plus que l'ombre de lui-même. Le club londonien reste ainsi sur cinq défaites en six rencontres, toutes compétitions confondues. Un temps leader de Premier League, les Spurs pointent aujourd'hui à une triste neuvième place, à presque vingt longueurs du leader, Manchester City. Ce samedi face aux Skyblues, Tottenham n'a d'ailleurs pas existé (défaite 3-0), et les entrées en jeu de Gareth Bale et Dele Alli n'y ont rien changé. Critique envers ses deux joueurs ces derniers temps, José Mourinho a été accusé de ne rien faire pour les aider.



Invité à commenter les relations de l'entraîneur portugais avec ses deux internationaux, Jamie Redknapp y est allé de son constat cinglant sur les méthodes du stratège londonien : "Mourinho essaye de faire plaisir aux fans. Il n'arrête pas de faire des erreurs en changeant par exemple constamment sa défense. Il a maltraité (Gareth) Bale et (Dele) Alli et maintenant il espère qu'ils vont le sortir de là. Il a pris l'habitude d'exaspérer les gens."

Des mots acides



En décembre dernier, au terme de la défaite concédée par Tottenham face à Stoke en Coupe de la Ligue (1-3), José Mourinho s'en était pris à Dele Alli, l'accusant de "créer des problèmes à sa propre équipe". Ce vendredi, c'est au sujet de Gareth Bale qu'il a eu quelques mots acides. Qu'il ait raison ou pas, le Portugais reste un personnage clivant qui devra lutter jusqu'au bout pour parvenir à réveiller ses Spurs qui plongent lentement dans la torpeur et dans les profondeurs molles du milieu de classement.