Premier League : James Rodriguez signe à Everton

James Rodriguez a visiblement voulu retrouver un environnement favorable pour s'épanouir dans une carrière marquée jusqu'ici par quelques hauts (sous le maillot du Real Madrid, et avec la Colombie lors du Mondial 2014) et pas mal de bas.



L'international colombien, âgé de 29 ans s'est engagé en faveur d'Everton où il retrouve Carlo Ancelotti, l'entraîneur avec lequel il a affiché le meilleur rendement de sa carrière, avec le club merengue.



Cette saison, sous la direction de Zinédine Zidane, James n'a joué que 14 rencontres toutes compétitions confondues, étant tout de même champion de Liga.





Il a signé un contrat de deux ans (et une en option) pour une somme estimée de 25 millions d'euros. "Everton a signé le meneur de jeu colombien James Rodriguez en provenance du Real Madrid pour un contrat de deux ans, avec une option d'un an. (...) Il a remporté huit titres nationaux, dans quatre pays différents, en plus de deux Ligues des Champions avec le Real Madrid. A Porto, il a gagné la Ligue Europa en 2010/11", indique le communiqué d'Everton.

Ancelotti, une raison de la signature de James