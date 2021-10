FULL TIME | City ride out a spirited Brighton fight back to claim all three points in style! 😎



🔵 1-4 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/cRESWSaEcT

— Manchester City (@ManCity) October 23, 2021

Foden, Foden et encore Foden !

Brighton, quatrième de Premier League, est l'équipe surprise de ce début de saison anglaise. Mais les Seagulls se retrouvaient face à un test ardu face à une équipe de Manchester City sans pitié et qui l'a encore prouvé ce soir. Les joueurs de Pep Guardiola ont ouvert la marque dès la 13eme minute, quand Gündogan concluait une action de près, aux 6 mètres, en renard des surfaces. C'est à la demi-heure de jeu que les visiteurs doublaient la mise, quand Grealish décalait Foden devant le rectangle.Foden allait frapper encore trois minutes plus tard. Gabriel Jesus, appuyait son tir du gauche que l'ailier des Citizens déviait légèrement. Sanchez était battu (31eme). Perdant beaucoup de ballons, les Seagulls ont souffert des attaques sans relâche de Mancuniens, très incisifs lors d'un premier acte très animé. Les locaux tentaient de se rebiffer dans le second acte. Trossard tentait notamment, à l'heure de jeu, une frappe puissante du gauche. Une frappe sortie par Ederson avec une certaine réussite.. Derrière, dans le temps additionnel, Mahrez a redonné un écart plus conséquent aux siens sur une passe de Foden (90eme+5). En attendant les autres résultats de cette 9eme journée de Premier League, City est 2eme.