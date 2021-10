Premier League (J8) : Victoire pour Manchester City, revers pour Manchester United

Mais que vaut cette équipe de Manchester United ? Ole Gunnar Solskjaer va-t-il passer l'hiver ? Malgré le retour du prolifique Cristiano Ronaldo, cette équipe des Red Devils convoque les doutes. Justement, alors qu'il était sur le banc lors de la dernière journée, Cr7 retrouvait ce samedi sa place à la pointe de l'attaque des siens. Mais ce n'est pas lui qui a marqué un but sublime pour ouvrir la marque, c'est Mason Greenwood. Le jeune prodige de United s'offrait une frappe magnifique du pied gauche pour tromper Kasper Schmeichel. 1-0, mais les Foxes n'allaient pas tarder à réagir.



C'est Youri Tielemans qui allait remettre les deux formations à égalité et de fort belle manière. Le joueur belge profitait d'une belle récupération d'Iheanacho dans les pieds d'un Maguire coupable de passivité pour tromper David De Gea. Söyüncü allait finalement doubler la mise à dix minutes de la fin pour les locaux. Rashford allait égaliser quelques instants plus tard, mais les Foxes allaient se déchainer et Vardy ainsi que Daka dans le temps additionnel allaient sceller le destin de la rencontre en faveur des locaux.



De son côté, le Manchester City de Pep Guardiola, opposé à Burnley dans son antre de l'Etihad Stadium, a pu s'imposer et poursuivre ainsi son excellent début de saison. C'est l'ancien Monégasque Bernardo Siva qui a ouvert le score peu avant le quart d'heure de jeu (12e). C'est De Bruyne qui allait marquer le but du 2-0 à 20 minutes du terme. 2-0, nouvelle victoire pour City.