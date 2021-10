The Zambia striker is there at the back post to score his first goal for the Club! ✊#LeiMun https://t.co/mG8xuIuIor

— Leicester City (@LCFC) October 16, 2021

Et de 100 pour Sadio Mané ! L'ailier de Liverpool a marqué son centième but en Premier League, ce samedi à l'occasion du large succès de Liverpool à Watford (0-5). L’attaquant sénégalais a ouvert le score en reprenant sans contrôle une magnifique ouverture de l’extérieur du pied de Mohamed Salah (9eme). Sept ans après ses débuts avec Southampton, l'ancien pensionnaire de Génération Foot devient le troisième Africain à atteindre cette barre des 100 buts (sans marquer le moindre penalty, qui plus est) après l’Ivoirien Didier Drogba et son coéquipier égyptien Mohamed Salah, auteur d'un nouveau but somptueux cet après-midi face à de Hornets dépassés.Un autre attaquant africain s'est montré à son avantage ce samedi. Le Zambien Patson Daka a inscrit son premier but avec Leicester City face à Manchester United (4-2). Entré en jeu à la place du Nigérian Kelechi Iheanacho (77eme), le joueur arrivé cet été du Red Bull Salzbourg contre 30 millions d'euros a surgi au deuxième poteau sur un coup franc pour clôturer ma marque (91eme). "Tellement heureux de marquer mon premier but en Premier League. Un grand merci pour votre soutien. Il me tarde de jouer notre prochain match, en Russie", a déclaré le champion d'Afrique U20 2017, déjà tourné vers la rencontre sur le terrain du Spartak Moscou, jeudi en Ligue Europa.