Premier League (J7) : Pas de vainqueur entre Liverpool et Manchester City

C'est devenu un choc au sommet récurrent en Premier League. Liverpool contre Manchester City. Qui allait l'emporter dans la bataille tactique entre Jurgen Klopp et Pep Guardiola cette fois ? Les paris étaient ouvert avant le match, qui promettait d'être très indécis. Un peu à l'instar d'une première période où un Liverpool très tactique a empêché City de développer son jeu. Le second acte était bien plus prolifique en termes de buts. L'ouverture du score était l'apanage de Sadio Mané, une frappe croisée du droit suite à un très bon service de Salah en début de second acte. 20 minutes plus tard, une puissante frappe croisée du gauche signée Foden réveillait les Citizens, 1-1.Salah n'en avait pas fini avec les défense citizienne qu'il passait en revue avant de redonner l'avantage aux locaux à un quart d'heure du terme. Mais les visiteurs avaient de la ressource et un certain Kevin De Bruyne remettait les deux équipes à égalité d'une frappe du gauche qui allait au fond avec l'aide d'une déviation de Matip. La fin du match était complètement folle, avec un ballon allant d'un camp à l'autre comme au basket, pour une rencontre qui n'aura pas déçu et qui s'achève sur ce score de parité qui en fin de compte, la reflète assez bien. 2-2, Liverpool et City se quittent dos à dos.