Chelsea voulait se refaire la cerise face à une équipe de Southampton toujours en quête de sa première victoire en Championnat. Les Blues, qui viennent de s'incliner face à la Juventus en Ligue des Champions et Manchester City en Premier League, avaient à cœur de se relancer. Et tout avait très bien commencé pour les joueurs de Thomas Tuchel avec une ouverture du score dès la 9e minute. Suite à un corner, un ballon signé Chilwell était prolongé par Loftus-Cheek, vers le second poteau où Chalobah ouvrait le score d'une tête à bout portant. À 5 minutes du terme, Callum Hudson-Odoi réussissait un centre aérien du gauche.Chelsea tentait de faire le break en seconde période, mais ce sont les Saints qui allaient revenir au score à l'heure de jeu, quand Livramento subissait une faute de Chilwell dans la surface. James Ward-Prose transformait la sentence pour permettre aux visiteurs d'égaliser. Mais cette équipe de Chelsea a de la ressource et Werner redonnait l'avantage aux siens à six minutes de la fin d'une frappe sans contrôle suite à un centre rasant d'Azpiclicueta. Chilwell se rattrapait de son erreur sur le pénalty des visiteurs en marquant le but du 3-1 en toute fin de rencontre d'une belle volée du gauche en angle fermé après un poteau et une barre pour les Blues.