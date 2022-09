Everton a tenu tête à son ennemi juré

Des Reds inefficaces

Maitre du derby de la Mersey depuis plusieurs saisons, Liverpool pensait pouvoir signer un autre succès probant contre son voisin honni ce samedi. En vain.Elle aurait même pu s’incliner si la VAR n’était pas intervenue en sa faveur.A la 68minute, Coady a trouvé la faille en faveur des Toffees d’une reprise à deux mètres des buts. Goodison Park a alors explosé, mais la joie des locaux s’est vite estompée. Après le recours à l’arbitrage vidéo, il s’est avéré que le buteur d’Everton était en position d’hors-jeu.En première période aussi, le vice-champion d’Europe a été chahuté. Tom Davies a trouvé le poteau à la 26d’une frappe enroulée. Un avertissement sans frais qui était censé secouer les visiteurs, mais ces derniers sont restés fébriles défensivement tout au long du match.Liverpool n’a donc pas été rassurant derrière. Et devant, il a aussi failli au niveau de l’efficacité. Certes, les tentatives successives de Nunez et de Diaz qui ont échoué sur les poteaux (43) sont à mettre sur le compte d’un manque de réussite, mais le reste des opportunités trahissaient une absence de réalisme.. Et en toute fin de match, c’est Mohamed Salah qui a loupé le coche alors qu’il avait la balle de la victoire au bout du pied (95).Liverpool a donc dû se contenter d’un point au lieu de trois, et c’est la troisième fois de la saison que les Reds manquent de s’imposer. Après six journées disputées, cela commence à faire beaucoup.