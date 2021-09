Premier League (J6) : Manchester United surpris par Aston Villa

Manchester United n'est plus invaincu, en ce début de saison 2021-22 de Premier League. En effet, ce samedi après-midi, les Red Devils ont chuté, à domicile, contre Aston Villa (0-1), à l'occasion de la 6eme journée du championnat d'Angleterre de football. La faute à un petit but inscrit en toute fin de rencontre. Et plus précisément à la 88eme minute de jeu, lorsque le milieu de terrain Douglas Luiz (23 ans) a alors pu servir le défenseur anglais Kortney Hause (26 ans), pour l'unique réalisation des siens. Pourtant, ce score en faveur des visiteurs aurait pu être tout autre. En effet, quelques petites minutes plus tard, dans les arrêts de jeu de cette partie, et plus précisément à la 90eme+3, le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes (27 ans) a manqué son penalty, qui aurait alors permis aux Red Devils de sauver au moins le point du match nul. Il n'en sera donc rien et les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer enregistrent ainsi leur première défaite de la saison dans l'élite.

Ronaldo est resté muet

Ce qui les place ainsi également à la quatrième place provisoire du classement de Premier League, en attendant la suite et fin de cette fameuse 6eme journée du championnat d'Angleterre. Titularisé à la point de l'attaque de Manchester United, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo (36 ans) est, cette fois, resté muet. Pourtant, après ses trois premières rencontres disputées, toutes compétitions confondues, sous les couleurs des Red Devils, l'ancien pensionnaire de la Juventus Turin avait inscrit pas moins de quatre buts, au total. Cette fois, il n'a donc pas réussi à faire la différence et tromper le gardien de but argentin Emiliano Martinez (29 ans). Mauvaise semaine pour Manchester United, qui perd un deuxième match, après celui de ce mercredi soir, contre West Ham (0-1), disputé dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Il va falloir se ressaisir.