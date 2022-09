Four wins in a row for the Reds! ➕3️⃣#MUFC || #MUNARS

— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2022

Arsenal est enfin tombé ! Auteurs d'un excellent début de saison,, un but de la virevoltante recrue brésilienne Antony, qui vient tout juste de débarquer pour une bonne centaine de millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam. Une réalisation applaudie par un certain Cristiano Ronaldo depuis le banc.Antony a ainsi ouvert le score dès la 35e minute d'un enroulé pied gauche sur un ballon de Marcus Rashford. Ce dernier qui allait ensuite s'offrir un doublé personnel. L'attaquant anglais profitait d'un service de Bruno Fernandes de l'extérieur du droit dans le dos de Saliba pour marquer le but du 2-1 à la 66e minute, Saka ayant égalisé à l'heure de jeu. Rashford scellait finalement le destin du match avec le but du 3-1 suite à un décalage créé par Eriksen.. Qui l'aurait cru en début de saison ?