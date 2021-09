A BIG THREE POINTS AT ANFIELD 👊 🔴#LIVCRY pic.twitter.com/PtXpgCXis0

Salah et Keita buteurs, City accroché par Southampton

La marche était un peu trop haute pour les Eagles. Sur une dynamique ascendante, et bien meilleurs dans le jeu depuis trois journées, les visiteurs du jour ont cédé face à la fougue de Liverpool. Même s'ils ont longtemps tenu le coup sur la pelouse d'Anfield, les hommes de Patrick Vieira ont finalement craqué une première fois peu avant la pause, avant de plonger en seconde période (3-0). Au classement provisoire,Une semaine après son cinglant succès face à Tottenham (3-0), Crystal Palace espérait remettre le couvert face à un ogre autrement plus inquiétant. A Anfield, le duel est rapidement apparu déséquilibré. Possession de balle écrasante lors de la première période pour les hommes de Jürgen Klopp (70%), tombeurs de l'AC Milan (3-2 ) en Ligue des Champions dans la semaine, et un. Son centième sous les couleurs de Liverpool.Au retour des vestiaires, les Eagles sont parvenus à jouer jeu égal avec leurs adversaires. Du moins pendant une demi-heure,. Et à l'aube des arrêts de jeu, Liverpool a définitivement assommé son adversaire en triplant la mise,. Forts de ce succès, les locaux se retrouvent donc leaders provisoires, trois points devant Manchester City, accroché à domicile de manière surprise par Southampton (0-0), MU, Chelsea et Everton. Lors de la prochaine journée, ils iront défier Brentford, tandis que Palace accueillera Brighton.