Partie sur les chapeaux de roue, cette campagne 2022-23 de Premier League mettait en scène plusieurs cadors, ce mercredi soir, pour le compte de la 5e journée du championnat anglais. Étonnant leader devant les habituels favoris, Arsenal accueillait Aston Villa pour un choc vintage. Et les Gunners ont confirmé leur excellente forme du moment en s'imposant contre le club de Birmingham sur le score de 2 à 1. Gabriel Jesus (30e) et Martinelli (77e), les deux hommes forts de la saison, ont encore porté les leurs, malgré le but de Douglas Luiz pour les Villans (74e).

Haaland inarrêtable !

Manchester City, de son côté, était à l'affut pour profiter d'un éventuel faux pas du club londonien. Le champion en titre, déjà bien huilé, se frottait à une place forte du football anglais de retour dans l'élite cette saison, Nottingham Forest. Un promu ambitieux qui a explosé en vol face à la puissance d'un Erling Haaland inarrêtable, auteur de 9 buts en 5 matchs - record historique. L'artilleur norvégien a signé un triplé (12e, 23e, 38e), avant qu'un autre buteur arrivé cet été dans les rangs du champion en titre, Julian Alvarez, n'y a aille de son doublé (66e, 86e). Entre-temps, Joao Cancelo avait également scoré (50e). Score final, 6-0. Jeu, set et match.

Liverpool renversant !

Et puis l'affiche la plus alléchante du soir opposait certainement Liverpool à Newcastle. Après un retard à l'allumage, les hommes de Jürgen Klopp s'étaient révoltés samedi dernier en signant un succès épique contre Bournemouth (9-0) ! Mais ce duel contre les Magpies a été beaucoup plus indécis. Il a fallu un but libérateur de Carvalho au bout de la nuit (90e+8) pour voir les Reds empocher un précieux succès (2-1). Un peu plus tôt, Firmino avait égalisé (61e) après l'ouverture du score de l'arrivant Isak (38e).



Enfin, Tottenham, en déplacement à West Ham, a dû se contenter d'un score de parité (1-1). L'ancien Parisien Thilo Kehrer avait permis aux Spurs de prendre l'avantage avec un "csc" en fin de première période (34e), mais Soucek a égalisé pour les Hammers. Au classement, Arsenal reste donc leader devant Man City et Tottenham, tandis que Liverpool se replace dans le top 5.