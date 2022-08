La saison commence mal pour Chelsea. Au bout de cinq journées disputées seulement, les Blues ont déjà trouvé le moyen de chuter à deux reprises. Après le revers enregistré à Leeds il y a dix jours, ils ont subi la loin de Southampton ce mardi (2-1).



Pourtant, au stade St-Mary, tout avait bien commencé pour les Londoniens. Dominateurs, ils ont réussi à ouvrir la marque au bout de 23 minutes de jeu grâce à Raheem Sterling. L’international anglais signait son 3eme but en l’espace de trois jours en reprenant victorieusement un ballon de près en deux temps. On pensait alors assister à une soirée tranquille pour les visiteurs, c’était sans compter sur leurs largesses défensives et aussi l’orgueil des Saints.

Des Blues impuissants

A l’image d’un César Azpilicueta à la ramasse lors de ce qui était sa deuxième titularisation de la saison, Chelsea s’est totalement écroulé à la fin du premier acte. L’équipe de Ralph Hasenhüttl en a parfaitement profité. D’abord par l’intermédiaire de Romeo Lavia, auteur d’un joli tir rasant à l’entrée de la surface (29eme), puis par Adam Armstrong, buteur à la 46eme en conclusion d’un excellent mouvement collectif.



En deuxième période, Chelsea a cherché à rebondir mais la présence d’un grand attaquant en pointe lui a fait défaut. Il n’y a eu aucune occasion digne de ce nom en faveur des Blues, tandis que Southampton a raté la balle de 3-1 par El Younoussi (52eme). Ironie du sort, durant la même soirée, l'ancien avant-centre de Chelsea, Timo Werner, plantait un triplé avec le RB Leipzig en Coupe d'Allemagne. Tuchel a deux jours pour remédier à ce manque important au sein de son équipe, sous peine de connaitre d’autres désillusions cette saison.