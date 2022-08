Premier League (J4) : MU enchaîne (difficilement)

Le MU d’Erik Ten Hag continue son redressement. Vainqueurs de Liverpool lundi dernier (2-1), les Red Devils ont confirmé ce samedi sur le terrain de Southampton, glanant leur premier succès à l'extérieur en PL depuis février dernier. A St-Mary, ils n’ont pas eu la tâche aisée face à des Saints accrocheurs, mais ils ont réussi à assurer l’essentiel. Une victoire sur le plus petit des écarts (1-0), mais ô combien précieuse sur le plan comptable.

Un Man United patient et solide

La différence au tableau d’affichage s’est faite à la 55e minute de jeu. Bruno Fernandes a délivré les siens en reprenant sans contrôle un centre en retrait de Diego Dalot. Le milieu portugais pouvait jubiler, surtout qu’il s’est rendu auteur d’un grand loupé en 1e période. Lui, comme Anthony Elanga et Christian Eriksen, ont manqué coup sur coup des opportunités en or alors que les buts leur étaient grands ouverts (19e). United n’a finalement pas eu à regretter cette séquence, pas plus que la tentative non convertie de Scott McTominay (48e) au début du second acte.



Même si elle a connu du déchet, l’équipe mancunienne est à féliciter pour la prestation produite. Défensivement, elle s’est encore montrée costaude. Avec Raphael Varane, comme le leader de la défense par son coach, mais sans Harry Maguire, elle a bien résisté aux assauts de ses hôtes du jour. Et elle a aussi eu de la réussite. Aux alentours de l’heure du jeu, l’arbitre a choisi de ne pas sanctionner une main de McTominay dans la surface et qui aurait pu permettre aux locaux de recoller au score.

Casemiro a fait ses débuts

A noter que comme face aux Reds, Cristiano Ronaldo n’est entré en jeu que lors de la dernière demi-heure (68e). Le Portugais n’a pas eu beaucoup d’opportunités à se mettre sous la dent, et il a semblé pénalisé par un coup pris au genou juste après son incorporation. Outre CR7, un autre ancien du Real est entré comme remplaçant. Le Brésilien Casemiro a fait ses grands débuts avec United après avoir relevé Elanga (80e). Le nouveau transfuge mancunien, qui avait insisté sur la nécessité d’avoir la bonne mentalité, a dû apprécier d’entamer son parcours en Angleterre par un succès.