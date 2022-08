Du grand Haaland

Quel réveil ! Après deux nuls et une défaite amère subie sur le terrain de Manchester United lundi soir dernier (2-1),en Premier League. EtFace à une équipe de Bournemouth arrivée à Anfield avec l'étiquette de candidat idéal pour relancer l'adversaire, les Reds se sont baladés 9-0 avec notamment deux doublés inscrits par Firmino et Diaz.Liverpool égale au passage le record du plus gros score réalisé par une équipe du Championnat d'Angleterre. De son côté,L'attaquant norvégien s'est offert un triplé (62e, 70e, 81e) alors que les champions d'Angleterre étaient menés 2-0 à domicile par le Crystal Palace de Patrick Vieira. Les Cityzens se sont finalement imposés 4-2., réduit à 10 dès la 28e minute, avec un doublé marqué face à Leicester (2-1).