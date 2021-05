Premier League (J37) : Manchester City renversé par Brighton

Gündogan, la tuile avant Chelsea

. Certes, l'ouverture du score rapide, dès la deuxième minute, d'Ilkay Gündogan a aidé afin de se mettre dans de bonnes dispositions. Toutefois, les joueurs dirigés par Pep Guardiola ont dû composer avec l'expulsion de João Cancelo suite à une faute sur Danny Welbeck juste devant la surface (10ème). Très gênés par ce fait de jeu, les Citizens ont su faire le dos rond pour rentrer au vestiaire avec un avantage au score pas forcément logique face à une équipe de Brighton très valeureuse en dépit de son classement (17ème position).Mieux encore, dès la reprise, le talent de Phil Foden - d'un numéro en solitaire - a su faire la différence pour parvenir à marquer le but du break (0-2, 48ème). Alors qu'on pouvait croire Manchester City à l’abri, c'est l'inverse qui s'est déroulé. En effet, les champions d'Angleterre ont subi une énorme pression de la part des locaux et la logique aidant,. Sans maîtrise du ballon, avec une possession atteignant parfois 21%, Manchester City n'a pas rassuré et, pire encore, pourrait devoir se passer d'Ilkay Gündogan, touché à l'arrière du mollet et remplacé par Fernandinho avant l'heure de jeu. Alors que la finale de la Ligue des Champions se déroulera le 29 mai prochain face à Chelsea, Guardiola pourrait se faire du soucis d'ici là tant le milieu de terrain est indispensable à son équipe. Au coup de sifflet final, le natif de Santpedor s'est d'ailleurs accroché verbalement avec son homologue, Graham Potter.