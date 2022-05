Pour s’offrir une dernière journée de suspense, Liverpool se devait ce mardi de l’emporter sur le terrain de Southampton. La mission a été accomplie. Malgré une entame à l’envers, les hommes de Jurgen Klopp sont allés chercher les trois points qui leur permettent de revenir à une longueur de Manchester City. Le rêve d’un quadruplé historique est toujours présent.

Un Liverpool à réaction

Les affaires étaient donc mal engagées pour les Reds, avec un but encaissé au bout de 13 minutes sur un tir enroulé de Nathan Redmond. Privés d’une bonne partie de leurs titulaires, les Merseysiders se sont alors retrouvés dans une situation délicate. Mais, ils ont su ne pas y rester très longtemps. Après une première réalisation de Firmino, refusée pour hors-jeu, Minamino parvenait à rétablir la marque à la 27e. Bien servi par Jota, le Japonais a frappé en force dans un angle ferme et ça a fini au fond.



A 1-1, Liverpool a commencé à dégager plus de sérénité. Malgré le manque de repères entre les joueurs alignés, l’équipe parvenait à imposer sa loi, et annihiler totalement les menaces adverses. Avec ce rapport de forces, le deuxième but des Reds n’était qu’une question de temps et il a fini par arriver à la 67e minute.

Matip préserve les chances de titre

C’est Joel Matip qui a délivré les futurs finalistes de la Ligue des Champions. A la réception d’un corner, le Camerounais a placé un "coup de casque", qui légèrement détourné, a lobé le dernier rempart des Saints. Avec un peu de réussite, Liverpool prenait l’avantage pour ne plus le lâcher. La dernière demi-heure du match a même été relativement tranquille pour Jordan Henderson et ses coéquipiers.



Dimanche, Liverpool accueillera donc Wolverhampton, en ayant à l’esprit qu’un succès pourrait le mener à la gloire. La bande à Klopp comptera aussi sur Steven Gerrard pour créer la sensation à l’Etihad Stadium. Bien sûr, les Cityzens de Guardiola ne l’entendent clairement pas de cette oreille.