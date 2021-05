Premier League (J37) : Chelsea tient sa revanche

Finaliste de l’actuelle édition de la Ligue des Champions, Chelsea est aussi bien parti pour disputer la prochaine. L’équipe londonienne a fait un grand pas vers la qualification en prenant le dessus sur Leicester, la formation qui la précédait au classement. A domicile, et devant quelques milliers de ses supporters, l’équipe de Tuchel l’a emporté 2-1, mardi soir lors de la 37eme journée de Premier League.



Avec cette victoire, les Blues rendent aux Foxes la monnaie de leur pièce puisque ce succès intervient 72 heures seulement après la finale de la Cup qui a vu Leicester triompher (1-0). La vengeance a été savoureuse, même si bien sûr elle ne compense pas une ligne au palmarès.

Cette fois, les Blues n’ont pas manqué le coche

Jusqu’à la mi-temps, l’équipe de Rodgers pensait pouvoir rééditer son coup dans cette affiche. Les visiteurs n’avaient pas beaucoup de fraicheur, mais ils ont bien résisté derrière. Il y a eu des occasions concédées mais aucune n’a terminé au fond, avec notamment des tentatives non cadrées de Thiago Silva (29e) et de Mason Mount (37e) et aussi une opportunité mal négociée par Timo Werner (33e).



Au retour des vestiaires, les Blues ont quand même fini par forcer la décision. Et c’est sur un coup de pied arrêté et grâce à une réalisation d’un défenseur qu’ils ont pris l’avantage. Antonio Rudiger a fait mouche sur corner en reprenant de...la hanche (47e). A 1-0, les choses sont devenues plus faciles pour les locaux et Jorignho a réussi à doubler la mise à la 66e. Ce fut sur un autre coup de pied arrêté. Un penalty sifflé après une faute commise sur Werner.

La frayeur Kanté

A un quart d’heure du terme, par l’intermédiaire d’Iheanacho, Leicester est parvenu à réduire le score, relançant le suspense dans cette rencontre. Les Foxes ne sont pas parvenus cependant à ajouter un deuxième, gagnés par la nervosité en fin de match. Au final, Chelsea s'est donc imposé 2-1, signant une excellente opération dans la course au Top 4. La soirée aurait pu être parfaite pour les Londoniens, sans la sortie sur blessure de N’Golo Kanté. Les premiers échos suggèrent que le Français n’a rien de grave, mais il faudra certainement attendre les résultats des examens médicaux pour se prononcer définitivement.