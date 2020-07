Manchester United a signé un succès capital dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Les coéquipiers de Paul Pogba ont dompté Crystal Palace (2-0) pour rester au contact de Chelsea et Leicester dans le top 5. Cette victoire a pourtant été poussive pour les hommes de Solskjaer, empruntés collectivement et surtout portés par le talent des attaquants. Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir le club mancunien débloquer la situation. Marcus Rashford a conclu avec virtuosité un superbe mouvement collectif impliquant Bruno Fernandes et Anthony Martial (0-1, 45e+1).

Martial signe encore sa spéciale

Cet avantage, les Mancuniens ont souffert pour le conserver. David De Gea a dû sortir le grand jeu dans ses buts, et quand l'Espagnol a lâché les armes, il a bénéficié d'un zeste de réussite, l'arbitre refusant le but de Jordan Ayew suite à une légère position de hors-jeu de l'ancien Marseillais après utilisation du VAR (55e). Il fallait un détonateur. Et une fois de plus, c'est Anthony Martial qui a enfilé le costume en signant ce qui s'apparente désormais à sa spéciale - un superbe tir enroulé (0-2, 78e). Le score n'a plus évolué, malgré une fin de match pénible pour Manchester United. Mission accomplie.