Premier League (J36) : Liverpool lâche deux points contre Tottenham

C'était au premier qui chuterait... Et c'est arrivé. Même si rien n'est définitif, le match nul concédé par Liverpool samedi soir à Anfield devant Tottenham (1-1) ressemble fort à un tournant en vue du titre de champion en Premier League. En plus du point de retard sur Manchester City, on savait que les hommes de Jürgen Klopp devaient faire face à un calendrier moins avantageux, surtout avec ce match face à des Spurs revigorés et bien sûr à la lutte pour la qualification en Ligue des champions. Ces derniers ont d'ailleurs mieux entamé la rencontre, même si une tête de Van Dijk sur la barre a lancé les tout frais finalistes européens (39eme). Mais les visiteurs ont aussi tapé le poteau dans la foulée par Hojbjerg (43eme).



Juste avant l'heure de jeu, Heung-Min Son a ouvert le score pour Tottenham (57eme) et l'égalisation de l'omniprésent Luis Diaz (1-1, 74eme) n'a pas suffi. Klopp se dit malgré tout "fier de notre mentalité" (pour BT Sport) : "L'adversaire était incroyablement bon, avec un plan de jeu. On a dû garder notre calme lorsqu'ils ont marqué, augmenter la pression et c'était un très gros challenge. On l'a fait, bien sûr ce n'est pas le résultat qu'on voulait, mais on a réalisé la performance que je souhaitais. On joue tous les trois jours et ils ont eu une semaine, c'est incroyablement difficile quand on sait qu'ils ont des joueurs et un entraîneur de classe mondiale."



Manchester City peut prendre trois points d'avance en cas de victoire contre Newcastle dimanche, à trois matchs de la fin. De quoi se consoler après l'incroyable élimination de mercredi en Ligue des champions, sur le terrain du Real Madrid, tandis que Liverpool voit la perspective de quadruplé s'éloigner. Pour Tottenham, le top 4 reste difficile mais pas impossible, avec un point et un match de retard sur Arsenal, mais toujours cet Arsenal - Tottenham tant attendu dans cinq jours. Bien loin de la déconfiture totale pour Manchester United, humilié 4-0 à Brighton.