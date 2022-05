8e au classement, Wolverhampton n'avait plus le droit à l'erreur pour espérer accrocher l'Europe au moment de rendre visite à Chelsea, 3e de Premier League et qui cherchait à rester dans le top 4 et décrocher son billet pour la Ligue des Champions. Et la première grosse opportunité de la rencontre était à mettre à l'actif des locaux, quand Loftus-Cheek poussait le ballon dans les filets, à 30 centimètres de la ligne de but, suite à un corner et à un cafouillage. Mais la VAR intervenait, Loftus-Cheek était en position de hors-jeu lorsque le cuir avait rebondi sur Lukaku. Dendoncker ratait ensuite une grosse occasion pour les Wolves peu avant le repos,Dans le second acte, Romelu Lukaku était de plus en plus présent. Le géant belge ouvrait même le score peu avant l'heure de jeu : l'ancien Milanais obtenait un penalty après une faute de Saïss à la 54e minute et se faisait justice lui-même. Deux minutes plus tard, le Diable Rouge marquait d'une frappe enroulée à mi-hauteur suite à un bon travail de Pulisic. Chelsea allait néanmoins subir une réduction du score à dix minutes du terme. Chiquinho trouvait Trincão côté droit. Le Portugais profitait de l'appel plein axe de son compatriote pour repiquer dans l'axe aux 18 mètres. Il osait une lourde frappe du gauche qui faisait mouche. Dans les dernières seconde de la partie, Coady égalisait pour les Loups d'une tête rageuse sur l'occasion de la dernière chance. 2-2, score final.