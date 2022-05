Les anciens coéquipiers du Real Madrid ont redonné le sourire au public d’Old Trafford. Cristiano Ronaldo (61e, pen.) et Raphaël Varane (72e) ont scellé le sort du duel face à Brentford (3-0), lundi soir pour le compte de la 35e journée de Premier League.



Les fans des Red Devils ont terminé la saison à domicile en assistant à une victoire de leurs préférés qui s’est dessinée avec l’ouverture du score de Bruno Fernandes dès la neuvième minute.

Le temps des adieux à Old Trafford

Ce premier succès des Mancuniens depuis le 16 avril devant Norwich (3-2), et après deux claques prises contre Liverpool (4-0) puis Arsenal (3-1), a vu peut-être le dernier match à domicile de Matic, Cavani et Mata sous le maillot des Red Devils.



Si la qualification pour la C1 n’est plus d’actualité, la formation de Ralf Rangnick a probablement assuré avec cette victoire une place en Ligue Europa la saison prochaine. Manchester United, cinquième du classement, doit s’habituer à cela en attendant peut-être de retrouver toute sa puissance collective grâce au futur manager, Erik ten Hag.