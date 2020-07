Premier League (J35) : Manchester City se balade encore contre Brighton

Malgré six changements par rapport au dernier match à Newcastle (5-0), Manchester City a entamé la rencontre tambour battant et a ouvert le score dès la 21eme minute. Un Riyad Mahrez titulaire envoyait une ouverture vers Gabriel Jesus dont la déviation profitait à Raheem Sterling. L'ancien joueur de Liverpool se jouait de Martin Montoya et réussissait une frappe rasante du droit pour le 1-0. De quoi donner le ton d'une partie à sens unique. City faisait d'ailleurs le break juste avant le repos. Oublié au marquage par Bernardo suite à un corner de De Bruyne, Jesus marquait du pied gauche afin de donner plus d'ampleur à la domination des visiteurs. Le Brésilien, qui avait aussi trouvé la transversale de Ryan lors du premier acte,Peu après le repos (53e), Sterling s'offrait un doublé personnel. Quelques minutes plus tard, Bernardo Silva marquait le but du 4-0 en deux temps face à Ryan. Le portier local relâchant la première tentative de l'ancien Monégasque. À dix minutes du terme, Sterling, encore, profitait de la passivité des locaux pour s'offrir un triplé avec un but peu orthodoxe de la tête alors qu'il était au sol, lui qui avait été initialement lancé par David Silva.City s'est de nouveau amusé malgré une formation largement remaniée et confirme mathématiquement sa seconde place en Premier League. La saison 2020-2021 commence maintenant.