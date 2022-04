Premier League (J35) : Liverpool enchaîne contre Newcastle

Face à une équipe mal classée, on dit souvent que l’ouverture du score peut être déterminante. C’est exactement ce qu'il s’est produit samedi lors de Newcastle-Liverpool, première rencontre de la 35e journée de Premier League.



L’ouverture du score signée Keita, auteur d’un dernier crochet renversant (0-1, 19e), a été d’autant plus décisif que ce fut le seul but inscrit sous le soleil qui avait inondé la pelouse de St-James Park.



Liverpool aurait pu se mettre définitivement à l’abri, d’abord sur une action de Mané (63e), puis lors d’un temps fort qui a coïncidé avec l’entrée de Salah, à la place du champion d’Afrique sénégalais (69e).

Repos et confiance avant Villarreal

Jota (73e), Diaz (84e) et Salah (89e) ont perdu leur duel avec Dubravka, le gardien de but slovaque des Magpies. Newcastle fera passer tout de même un petit frisson dans les rangs des fans des Reds sur un tir de Guimares (87e).



Jürgen Klopp et ses hommes reprennent la tête du classement avec deux points d’avance sur Manchester City en déplacement en début de soirée à Leeds. En ayant placé quelques cadres sur le banc au coup d’envoi (Salah, Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara), le manager allemand est aussi satisfait de ce côté. La demi-finale retour de C1 contre Villarreal se présente plutôt bien.