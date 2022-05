18e du classement avec 29 points, la situation était très critique à l'entame de cette rencontre pour Everton à quelques journées de la fin du championnat. Pour Chelsea, l'enjeu était de sécuriser la troisième place du classement. Malgré un duel déséquilibré en apparence, ce sont bien les Toffees qui ont allumé la première mèche. Le très remuant Anthony Gordon osait une une frappe du pied gauche à 25 mètres à la demi-heure de jeu, qui passait juste à côté du montant gauche d'Edouard Mendy. Rien n'allait cependant être marqué avant le repos. Les hommes de Thomas Tuchel avaient la possession du ballon mais sont tombés sur une équipe d'Everton bien en place et solidaire. Le score de 0-0 ne mentait donc pas après après un premier acte serré et engagé.

Les Toffees n'ont pas dit leur dernier mot

C'est Richarlison qui a ouvert la marque quelques minutes après la pause. Le Brésilien, très convoité en vue de l'été, allait récupérer un ballon dans les pieds d'Azpilicueta qui manquait sa relance. Gray le récupérait avant de resservir le Brésilien qui s'en allait tromper Mendy du plat du pied droit pour le 1-0. Chelsea tentait de réagir et à dix minutes du terme, Loftus-Cheek percutait plein axe avant de tenter sa chance du pied gauche à 25 mètres. l'excellent Jordan Pickford s'interposait. À quelques minutes de la fin, Gray osait une frappe lourde du pied droit qui passait juste à côté du cadre. 1-0, score final, mauvaise opération pour Chelsea, mais véritable goulée d'air frais pour Everton dans l'optique de la survie.