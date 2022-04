Premier League (J34) : Arsenal domine Manchester United

Ce ne sont pas les temps forts et les moments clés qui ont manqué samedi après-midi à l’occasion d’Arsenal-Manchester United. Si l'on devait en retenir un dans ce combat des prétendants à une qualification en Ligue des Champions (34eme journée de Premier League), on pourrait retenir l’échec de Bruno Fernandes en début de seconde période. Le milieu portugais des Red Devils a manqué l’égalisation sur penalty. Sa tentative a trouvé le montant droit de Ramsdale (2-1, 57eme). Le gardien d’Arsenal a ensuite opposé une main très ferme pour dévier le tir puissant de Dalot, sur le poteau gauche cette fois-ci (63eme). Face à des Red Devils pressants, qui avaient bien réagi après un début catastrophique et l’ouverture du score de Nuno Tavares (3eme), Arsenal s’est libéré par Xhaka. Le milieu suisse a régalé des 20 mètres d'un tir puissant et rectiligne (3-1, 70eme).

Le coup est dur pour Man U

Si Saka avait réalisé le break sur penalty (2-0, 32eme), Cristiano Ronaldo avait remis les Mancuniens tout de suite dans le coup, d’un plat du pied gauche entre deux défenseurs (2-1, 34eme). Le 100eme but du Portugais en Premier League a été honoré par le public londonien, en soutien au joueur frappé en début de semaine par un drame familial. D’un côté purement comptable, Arsenal, quatrième au classement, met Manchester United à six points derrière, trois jours après s’être imposé à Chelsea (2-4). La formation de Mikel Arteta continue de croire fort à une place dans le Top 4 en fin de saison. On n'en dira pas tant de Manchester United. Le 4-0 encaissé ce mardi à Liverpool a fait visiblement très mal.