C’est un coup d’arrêt assez brutal pour ceux qui s’étaient habitués au spectacle proposé par Tottenham depuis le début de l’année. Meilleure attaque de Premier League en 2022 (34 buts inscrits), la formation d'Antonio Conte est restée sans voix devant Brighton à domicile.



Samedi, pour le compte de la 33e journée anglaise, les coéquipiers de Lloris ont buté sur des Seagulls séduisants et dont le collectif était bien mieux huilé sous le soleil de Londres. Arrivé sur le tard, le joli but de Trossard récompense les Seagulls (1-0, 90e).

Brighton répond à l'appel de Londres

Douze tirs contre cinq à son adversaire, le bilan de Brighton éclaire un peu plus la rencontre. Mwepu (22e) Veltman (23e) ou MacAllister (29e) avaient alerté la défense de Tottenham en première période. Lloris, vigilant devant la tête de Dunk en seconde (83e), s’inclinait sur un extérieur du droit de Trossard après un petit numéro du Belge dans la surface.



Victorieux une semaine plus tôt sur le terrain d’Arsenal (2-1), les joueurs de Graham Potter semblent inspirés à Londres.