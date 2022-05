Manchester City n'a pas laissé passé l'occasion de reprendre ses distances avec Liverpool dans la course au titre. En déplacement sur la pelouse de Wolverhampton, les hommes de Pep Guardiola ont récolté un précieux succès qui leur permet de reprendre trois points d'avance sur les Reds (5-1).

De Bruyne déchaîné !



Cette victoire tranquille des Citizens porte la signature de Kevin De Bruyne. Déchaîné, le Belge a réussi la prouesse d'inscrire un quadruplé dans ce match à sens unique, concluant avec brio des mouvements collectifs limpide (7e, 16e, 24e, 60e). City s'est même offert le luxe d'inscrire un cinquième but signé Sterling (84e). La réalisation de Dendoncker pour les Wolves n'avait rien changé (11e).

Chelsea n'a pas tremblé



Un peu plus tôt dans la soirée, Chelsea avait conforté sa troisième place en s'imposant également en déplacement, contre Leeds (3-0). Un succès qui permet à la formation de Thomas Tuchel de refaire un petit écart avec Arsenal, qui commençait à revenir dans son rétroviseur. Les Blues n'ont pas tremblé, dessinant rapidement leur victoire grâce à un but de Mount d'entrée de jeu (4e). Pulisic (55e) et Lukaku (82e) ont salé l'addition après le repos.