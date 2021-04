Si un club devait personnifier le manque de mérite dans le projet de Super Ligue, ce serait bien Arsenal. Triste 9eme de Premier League, le club londonien avait une opportunité idéale de se rapprocher d'un adversaire direct, Everton, classé à la 8eme place. C'est encore raté. Inefficaces, empruntés, les Gunners ont logiquement chuté face à des Toffees mieux organisés. La formation de Carlo Ancelotti aurait pu débloquer la situation dès le premier acte mais Richarlison a buté sur Leno (29eme) tandis que Sigurdsson a trouvé la barre sur coup-franc (39eme).

Arsenal a manqué le coche

Au retour des vestiaires, Arsenal s'est offert un temps fort, un vrai. La bande à Arteta n'est pas parvenue à le fructifier : un penalty annulé après utilisation du VAR (52eme) et une frappe dangereuse mais non victorieuse de Ceballos (67eme). Ce sont finalement les visiteurs qui ont trouvé l'ouverture sur un coup de billard, Bernd Leno propulsant malencontreusement le ballon dans ses propres filets, du talon (0-1, 76eme). En fin de match, Martinelli a manqué la balle d'égalisation face à un grand Pickford (90eme+3). Everton prend six points d'avance sur son hôte du soir.