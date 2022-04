An end-to-end game ends all square at the Etihad. pic.twitter.com/bcgHIeNo2m

Les Citizens gardent la main

Ce dimanche après-midi se déroulait un match capital dans la course au titre à l'Etihad Stadium, où Manchester City, leader avec 73 points, recevait Liverpool, son dauphin avec 72 unités, à l'affiche de la 32eme journée de la Premier League.Dès la 5eme minute et sur un coup franc vite joué, De Bruyne tirait du pied gauche. Alisson était trompé sur sa gauche sur cette frappe déviée par Joël Matip.Sur un centre d'Andrew Robertson, côté gauche, Trent Alexander-Arnold remisait au second poteau sur le Portugais, qui marquait du droit (13eme).Gabriel Jesus allait néanmoins redonner l'avantage aux locaux peu avant le repos.2-1, le score au repos, en faveur d'une formation mancunienne dominatrice. Mais être dominateur ne vous protège pas contre les surprises... Sadio Mané l'a prouvé en égalisant en tout début de seconde période du pied droit dans la surface après un bon ballon de Mohamed Salah (46eme). La dynamique s'inversait ensuite et Manchester City subissait de plus en plus et à 20 minutes du terme, Laporte déviait de la cuisse la frappe du pied gauche de Salah, laquelle fusait à droite d'Ederson. Jesus répondait d'une frappe du pied droit qui trouvait le petit filet adverse.Comme à l'aller, les deux équipes se quittent sur un nul.