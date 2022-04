Premier League (J32) : Nouveau revers pour Manchester United

Pickford tient la maison bleue

Et un échec de plus. Une semaine après un nul concédé à domicile devant Leicester (1-1),Un but de Gordon, dont le tir était dévié par Maguire pour prendre à contre-pied De Gea (27), aura suffi au bonheur des Toffees en pleine lutte pour ne pas descendre en Championship.Ce. Les Mancuniens, eux,Ce qui inquiète le plus chez les Red Devils, avec un Paul Pogba à nouveau sur le banc au coup d’envoi, c’est le niveau de jeu. D’une grande faiblesse. Déchet technique, mauvais choix, manque d’engagement,On n’oublie pas toutefois que Jordan Pickford, le(9, 12). Pickford est resté affûté jusqu’à la dernière tentative cadrée adverse, signée Ronaldo dans le temps additionnel (90+ 2) pour obtenir trois points importants.