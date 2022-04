⏸ A goalless first half comes to an end at Old Trafford.#MUFC | #MUNLEI

Tombeur de Tottenham le 12 mars dernier à domicile (3-2), Manchester United voulait enchaîner face à une formation de Leicester qui comptait, au coup de sifflet initial, quatorze points de retard sur les premières places européennes. Les Mancuniens étaient privés de Cristiano Ronaldo (malade) et Edinson Cavani (mollet) et leur puissance de frappe s'en est ressentie dans le premier acte. La première période était ainsi bien poussive et une tête de Pogba trouvait le cadre suite à un centre de Luke Shaw à la 21e minute, sans inquiéter Schmeichel.La rencontre affichait la même physionomie en seconde période. Diogo Dalot se mettait sur son pied gauche et tentait un tir puissant qui filait au-dessus du but défendu par Schmeichel. Mais les occasions se faisaient rares dans ce second acte.d'une tête piquée qui heurtait le poteau gauche avant de rentrer. Mais la joie des Foxes fut de courte durée, car Fred allait égaliser dans la foulée en surgissant après une frappe de Fernandes repoussée par Schmeichel. À dix minutes du terme, Maddison pensait donner l'avantage aux siens d'une frappe tendue du droit, mais Iheanacho avait fait faute sur Varane préalablement et le but était annulé. 1-1, score final, aucune équipe n'a été capable de prendre l'avantage dans cette rencontre.